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Крал поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в матче с «Оренбургом»

Крал поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в матче с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал обратился к болельщикам после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).

«Домашняя игра или гостевая — всегда великолепная поддержка и атмосфера», — написал Крал на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Алекс Крал

В нынешнем сезоне Крал принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не отметиться результативными действиями не смог.

Московский «Спартак» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с тульским «Арсеналом».

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