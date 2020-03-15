«Ростов» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 15 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».