Хавбек «Валенсии» Кондогбиа может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью заинтересован в усилении опорной зоны, и в клубе продолжают следить за выступлением Кондогбиа в Испании.

Кондогбиа перешёл в «Валенсию» летом 2017 года из миланского «Интера» на правах аренды. Через год испанский клуб выкупил футболиста. Контракт Кондогбиа с «Валенсией» действителен до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл за клуб 24 матча, 5 из которых – в Лиге чемпионов.