Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Валенсии» Кондогбиа может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Хавбек «Валенсии» Кондогбиа может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью заинтересован в усилении опорной зоны, и в клубе продолжают следить за выступлением Кондогбиа в Испании.

Кондогбиа перешёл в «Валенсию» летом 2017 года из миланского «Интера» на правах аренды. Через год испанский клуб выкупил футболиста. Контракт Кондогбиа с «Валенсией» действителен до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл за клуб 24 матча, 5 из которых – в Лиге чемпионов.

«Бавария», «Тоттенхэм» и «Арсенал» заинтересованы в подписании контракта с Виллианом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020