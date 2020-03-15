Хавбек «Валенсии» Кондогбиа может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Sky Sports.
Как сообщает источник, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью заинтересован в усилении опорной зоны, и в клубе продолжают следить за выступлением Кондогбиа в Испании.
Кондогбиа перешёл в «Валенсию» летом 2017 года из миланского «Интера» на правах аренды. Через год испанский клуб выкупил футболиста. Контракт Кондогбиа с «Валенсией» действителен до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл за клуб 24 матча, 5 из которых – в Лиге чемпионов.
«Бавария», «Тоттенхэм» и «Арсенал» заинтересованы в подписании контракта с Виллианом
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