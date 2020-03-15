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Защитник «Манчестер Сити» Менди заявил, что коронавирус у членов его семьи не подтвердился

Защитник «Манчестер Сити» Менди заявил, что коронавирус у членов его семьи не подтвердился
Футбол / Англия 0

25-летний французский защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, находившийся на карантине, сообщил, что коронавирус у его родственников не подтвердился. Менди принял решение отправиться на карантин в качестве меры предосторожности после того, как член его семьи был помещён в больницу с симптомами COVID-19.

«В первую очередь хочу поблагодарить всех за огромное количество сообщений со словами поддержки, которые я получил после новостей о карантине.

Сегодня пришли отрицательные результаты теста моих близких. Важно, чтобы все понимали ответственность в этот сложный период, чтобы защитить не только себя, но и самых слабых перед лицом эпидемии.

Призываю всех следовать инструкциям здравоохранительных организаций, чтобы предотвратить распространение вируса настолько быстро, насколько это возможно, и вернуться к нормальной жизни», – написал Менди в «Инстаграме».

Менди самоизолировался после обнаружения симптомов коронавируса у члена его семьи
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