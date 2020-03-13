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Менди самоизолировался после обнаружения симптомов коронавируса у члена его семьи

Менди самоизолировался после обнаружения симптомов коронавируса у члена его семьи
Футбол / Англия 0

25-летний французский защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди самостоятельно отправился на карантин в качестве меры предосторожности после того, как член его семьи был помещен в больницу с симптомами коронавируса, сообщает BBC.

12 марта игрок провёл с «горожанами» полноценную тренировку и непосредственно контактировал с игроками основного состава.

«Клубу известно, что член семьи Менди находится в больнице с симптомами респираторного заболевания. Игрок также прошёл тестирования в больнице, один из которых на Covid-19. До тех пор, пока результаты не станут известны, рассматриваемый игрок самоизолируется, в качестве меры предосторожности», — говорится в заявлении «Сити».

Ранее сообщалось, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» перенесён. Причиной является заболевание одного из игроков баскетбольного «Реала» в результате заражения китайским коронавирусом. Так как баскетбольная и футбольная команда мадридцев находятся на одной базе, то игроки были помещены в карантин.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» в Лиге чемпионов перенесён
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