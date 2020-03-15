УЕФА может провести решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате «Финала четырёх»

УЕФА может прибегнуть к формату «Финала четырёх» при проведении решающих матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, перенесённых из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает AS.

По данным источника, предложение будет представлено генеральным секретарём УЕФА Джорджио Маркетти на заседании, которое состоится во вторник, 17 марта.

Данный формат подразумевает, что полуфиналы турниров будут сыграны в один матч на нейтральном стадионе, после чего там же пройдёт финальная встреча. Таким образом, на проведение полуфинальной и финальной стадии турниров уйдёт по 4 дня. Матчи Лиги чемпионов будут проходить в Стамбуле (Турция), Лиги Европы — в Гданьске (Польша).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.