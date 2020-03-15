Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА — «Уфа»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

ЦСКА — «Уфа»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны составы ЦСКА и «Уфы» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Магнуссон, Дивеев, Васин, Бистрович, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Набабкин, Кучаев, Гогуа, Бийол, Карпов, Марадишвили, Шкурин.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Уруно, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Терентьев, Голубев, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Уфа».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020