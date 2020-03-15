ЦСКА — «Уфа»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны составы ЦСКА и «Уфы» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Магнуссон, Дивеев, Васин, Бистрович, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Чалов.



Запасные: Помазун, Набабкин, Кучаев, Гогуа, Бийол, Карпов, Марадишвили, Шкурин.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Уруно, Бизяк.



Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Терентьев, Голубев, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Уфа».