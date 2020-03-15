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Кокорин: вроде счёт 2:0, но игра с «Краснодаром» была очень сложная для «Сочи»

Кокорин: вроде счёт 2:0, но игра с «Краснодаром» была очень сложная для «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).

«Игра получилась тяжёлая, на тяжёлом поле. Думаю, „Краснодар“ не привык к таким условиям. Знаю, как играет „Краснодар“, но сегодня у них не получилось создать много моментов через центр. Были у них подходы, но нужно отдать должное „Сочи“. У нас был максимальный настрой, имели кучу моментов, реализовали два. Вроде счёт 2:0, но матч был очень сложным.

Как приспособились к полю? Мы на нём постоянно играем, уже четвёртый матч, получается. Всё-таки чуть привыкли. Но сегодня ещё и дождь сильный пошёл, газон был тяжёлый. Может, как раз это и сыграло нам на руку.

Агрессивное начало таймов — план на игру. „Краснодар“ хорош во владении, и мы постарались максимально прессинговать их на чужой половине поля, насколько хватало сил, чтобы как раз не давать им играть через центр. Мне кажется, получилось», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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