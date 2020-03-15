«Валенсия» близка к подписанию Кальехона

«Валенсия» может летом заключить контракт с испанским нападающим «Наполи» Хосе Кальехоном.

Кальехон хочет вернуться в Испанию, сообщает Football Espana. «Валенсия» готова предложить ему контракт на два года. Также в подписании 33-летнего форварда заинтересована «Севилья».

Ранее Кальехон заявил, что не будет продлевать контракт с «Наполи», который заканчивается летом.

В этом сезоне Кальехон во всех турнирах провёл на поле 32 матча, забил два гола и отметился девятью результативными передачами. Рыночная стоимость нападающего, по данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.

Кальехон — воспитанник мадридского «Реала». В 2013 году он перешёл из «Реала» в «Наполи» за € 9,5 млн. За сборную Испании нападающий провёл пять матчей, результативными действиями не отметился.