«Торпедо» не смогло обыграть «Текстильщик» и продлило безвыигрышную серию до 6 матчей

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» сыграло вничью с ивановским «Текстильщиком». Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик» и завершилась со счётом 0:0.
Игроки «Торпедо» заработали четыре жёлтые карточки, футболисты «Текстильщика» — одну. Обслуживал матч арбитр Ян Бобровский (Санкт-Петербург), ему помогали Фёдор Валявин (Саратов) и Андрей Образко (Ставрополь).
«Торпедо», набрав 53 очка, осталось на четвёртом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Автозаводцы» продлили безвыигрышную серию в ФНЛ до шести матчей. «Текстильщик» (19) занимает 18-е место в таблице.
Завершилось ещё несколько матчей 27-го тура ФНЛ:
«Балтика — «Армавир» — 2:0
«Факел» — «Луч» — 1:0
Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020
- 15 марта 2020
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