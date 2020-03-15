Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торпедо» не смогло обыграть «Текстильщик» и продлило безвыигрышную серию до 6 матчей

«Торпедо» не смогло обыграть «Текстильщик» и продлило безвыигрышную серию до 6 матчей
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» сыграло вничью с ивановским «Текстильщиком». Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик» и завершилась со счётом 0:0.

Игроки «Торпедо» заработали четыре жёлтые карточки, футболисты «Текстильщика» — одну. Обслуживал матч арбитр Ян Бобровский (Санкт-Петербург), ему помогали Фёдор Валявин (Саратов) и Андрей Образко (Ставрополь).

«Торпедо», набрав 53 очка, осталось на четвёртом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Автозаводцы» продлили безвыигрышную серию в ФНЛ до шести матчей. «Текстильщик» (19) занимает 18-е место в таблице.

Завершилось ещё несколько матчей 27-го тура ФНЛ:

«Балтика — «Армавир» — 2:0

«Факел» — «Луч» — 1:0

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 0
Торпедо Москва
Москва
ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Армавир
Армавир
1:0 Маркин – 7' (пен)   2:0 Маркин – 23'
ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Луч
Владивосток
1:0 Дашаев – 65'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020