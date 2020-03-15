«Торпедо» не смогло обыграть «Текстильщик» и продлило безвыигрышную серию до 6 матчей

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» сыграло вничью с ивановским «Текстильщиком». Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик» и завершилась со счётом 0:0.

Игроки «Торпедо» заработали четыре жёлтые карточки, футболисты «Текстильщика» — одну. Обслуживал матч арбитр Ян Бобровский (Санкт-Петербург), ему помогали Фёдор Валявин (Саратов) и Андрей Образко (Ставрополь).

«Торпедо», набрав 53 очка, осталось на четвёртом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Автозаводцы» продлили безвыигрышную серию в ФНЛ до шести матчей. «Текстильщик» (19) занимает 18-е место в таблице.



Завершилось ещё несколько матчей 27-го тура ФНЛ:



«Балтика — «Армавир» — 2:0

«Факел» — «Луч» — 1:0

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020