Ари: «Сочи» хорошо подготовился и заслуженно победил «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура РПЛ с «Сочи» (0:2).



«Наш соперник хорошо подготовился к этому матчу. „Сочи“ был очень мотивирован, даже без болельщиков. Это было заметно. И в первом тайме мы почувствовали, что они играли довольно компактно, не давали нам играть в наш футбол, то есть короткие передачи на половине поля соперника. Но, тем не менее, мы смогли создать несколько моментов в первом тайме. Затем вышли на второй тайм, пропустили гол. По моему мнению, это им, конечно, в какой-то степени повезло. После того гола мы где-то, возможно, допускали ошибки в опеке и, возможно, ментально провалились. Но, повторюсь, соперник к этому матчу очень хорошо подготовился. Но наша команда билась, это видно.



Конечно, мы точно так же были мотивированы. Потому что мы приехали сюда, чтобы забрать три очка. Но иногда во время матча обе команды играют, и одна из команд может дать немножко больше агрессивности. Вот, наверное, в этом компоненте соперник нас чуть-чуть превзошёл.



Мы старались, бились. Мы хотели победить. Но давайте скажем, что соперник заслужил. Они хорошо подготовились и поэтому заслуженно победили.



Почему мы задержались в раздевалке? Потому что мы команда, которая бьётся за титул, мы сконцентрированы, мы хотели победить, и если мы проиграли, то, конечно, были немножко расстроены. И даже не немножко. И поэтому мы задержались в раздевалке.



Я расстроен этим результатом. Скажу за себя, я хорошо подготовился и был сконцентрирован, и я верю, что все мои партнёры по команде сделали то же самое. Но, когда проигрываешь команде, которая пытается подняться с низшей части таблицы, понятно, что ты действительно расстроен. Конечно, это сложно.



Что касается остановки чемпионата, то я не хочу этого, потому что мы всегда готовимся к матчам. Я не знаю ещё всех деталей, связанных с этим вирусом, поэтому тяжело говорить. Но хочется играть. Просто хочется играть. Но деталей всех я не знаю.



Каково играть без зрителей? Конечно, команда, которая является хозяином, хочет играть с болельщиками. Точно так же и для нас. Мы приехали сюда играть в гостях, болельщиков не было, для нас, возможно, это лучше. Но, опять же, надо сказать, что „Сочи“ отлично подготовился к этому матчу.



Несмотря на это поражение, у нас остаются чемпионские амбиции, мы должны верить в себя до конца», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.

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