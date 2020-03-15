Карпин и Семин поздоровались локтями перед матчем «Ростов» — «Локомотив»

Перед началом матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив» главные тренеры команд Валерий Карпин и Юрий Сёмин поприветствовали друг друга необычным способом.

Карпин подошёл к Сёмину с улыбкой и вместо руки подал ему локоть. Наставник «Локомотива» сначала хотел поздороваться за руку, но потом поддержал шутку и поздоровался локтем.

В начале марта главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью пошутил на тему коронавируса перед началом очередной пресс-конференции. Один из журналистов протянул Моуринью руку, когда тот зашёл в зал для пресс-конференций. Португальский специалист в ответ не стал её пожимать, предложив репортёру поздороваться локтями, намекая на угрозу заражения коронавирусом. После необычного приветствия Моуринью всё-таки пожал руку журналисту.