Карпин: одна команда атаковала, а другая — ударила с 30 метров, и мы забили в свои ворота

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:3).
«Первые 30 минут, до гола, одна команда создавала моменты и не реализовывала, другая ударила с 30 метров, и мы забили в свои ворота. Что тут ещё объяснять? Потом пропустили контратаку, два рикошета и гол. Возможно, и психологический удар по футболистам был. Когда хорошо играешь, делаешь всё возможное, чтобы забить, но не залетает, потому что мастерства не хватает или удачи, а тут вдруг залетает тебе, думаю, скорее психологические проблемы были в эти восемь минут, не футбольные.
Справедливый ли результат? Можно сказать что угодно. Я скажу, что несправедливо, а Юрий Павлович скажет: «Всё справедливо, мы так и собирались играть». Так и сказал? Это было ясно, они знали, что с 30 метров Крыховяк забьёт, мяч от штанги отскочит в спину Песьякову и залетит.
«Ростову» завершения не хватает только. Главное — создавать моменты, а завершение придёт. Были у нас игры, когда два момента создавали, три гола забивали. Сейчас восемь моментов создали, ни одного не забили", — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
Видео автогола Песьякова можно посмотреть в RuTube-канале РПЛ.
- 15 марта 2020
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