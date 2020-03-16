Защитник «СПАЛа» Сионек предотвратил кражу в одной из табачных лавок

33-летний бразильский защитник польского происхождения Тьяго Сионек, выступающий в чемпионате Италии за клуб «СПАЛ», предотвратил кражу в одной из табачных лавок в центре города Феррара, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Грабитель попытался убежать с места преступления, но польскому защитнику удалось догнать преступника и задержать его до прибытия полиции. После чего мэр города выразил публичную благодарность игроку за проявленную инициативу в столь тяжёлое для страны время.

«Услышав новость о погоне, я связался с Сионеком по телефону, чтобы поблагодарить его. Я хочу сделать это сейчас публично. Его поступок был жестом великодушия и альтруизма, который становится действительно особенным в этот трудный момент для нашей страны. Вмешаться перед воровством и без страха остановить грабителя, преследовав его, значит быть смелым и любящим этот город. В эти сложные дни, когда мы должны держаться подальше друг от друга, благодаря этому мы все чувствуем себя более сплоченными», — сказал мэр города Аллан Фабри.

В текущем сезоне Сионек принял участие в 22 матчах за «СПАЛ» во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.