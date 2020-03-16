Президент «Урала»: не видел коронавируса в Екатеринбурге, лучше продолжать играть

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможной приостановке чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.



«Будем делать так, как решат эпидемиологи. Это жизнь людей! Я не знаю всей глубины вопроса. Вот у нас в Екатеринбурге, например, я не видел коронавируса. У нас есть два плана. Первый — играть. Второй — другой, при нём надо что-то решать. По мне, так лучше играть», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.

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