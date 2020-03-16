Тренер «Тамбова» прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Тренер «Тамбова» Тимуп Шипшев прокомментировал победу команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).
«В перерыве мы говорили, что в некоторых моментах наша оборона низко садится, поэтому образуется разрыв между линиями. На эти моменты мы реагировали остро, потому что игроки где-то не услышали нас. В целом установку выполнили. Ребята — молодцы. Голевая передача Шелии? Он прекрасно играет ногами. Мы всегда нацелены, чтобы ребята выбегали, если создаётся ситуация «один в один» или «два в два». У Килина всегда есть силы побежать», — рассказал Шипшев в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Тамбов», набрав 25 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Крылья Советов» (22) — на 15-м месте.
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