«Закупились продуктами?» Малафеев опубликовал памятку Минздрава о коронавирусе

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, ныне занимающий в клубе должность заместителя спортивного директора, в «Инстаграме» опубликовал памятку Министерства здравоохранения, посвящённую борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Который день не утихают новости о введение ограничений и запретов на пребывание за рубежом, закрытие границ и необходимость карантинов. Как вы лично воспринимаете новость о вирусе и последующих ограничениях? Изменилось ли отношение к личной гигиене? Как вы относитесь к карантину? Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл!? P.S. Обязательно следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких!» — подписал фото Малафеев.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вячеслава Малафеева.
Экс-вратарь курирует работу «Зенита-2» и молодёжной команды, а также отвечает за трансферы и заключение контрактов с игроками. Он работает в «Зените» с ноября 2017 года.
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.
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