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«Зенит» — лидер РПЛ по посещаемости после 22 туров. В топ-3 — «Спартак» и «Ростов»

«Зенит» — лидер РПЛ по посещаемости после 22 туров. В топ-3 — «Спартак» и «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

После 22 туров Российской Премьер-Лиги лидером по посещаемости является «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матчи сине-бело-голубых в нынешнем сезоне посетили 791 012 болельщиков (домашние встречи — 572 403, выездные — 218 609).

Посещаемость РПЛ после 22 туров

1. «Зенит» — 791 012 фанатов (домашние матчи — 572 403, гостевые — 218 609)

2. «Спартак» — 587 130 (312 362, 274 768)

3. «Ростов» — 530 780 (314 039, 216 741)

4. «Краснодар» — 516 907 (312 994, 203 913)

5. ЦСКА — 467 711 (176 426, 291 285)

6. «Локомотив» — 394 184 (160 161, 234 023)

7. «Динамо» — 365 218 (158 377, 206 841)

8. «Ахмат» — 326 616 (162 774, 163 842)

9. «Крылья Советов» — 326 576 (182 752, 143 824)

10. «Урал» — 310 070 (163 402, 146 668)

11. «Рубин» — 286 671 (81 359, 205 312)

12. «Сочи» — 281 629 (118 630, 162 999)

13. «Арсенал» — 278 746 (124 597, 154 149)

14. «Уфа» — 232 931 (82 044, 150 887)

15. «Тамбов» — 214 228 (74 971, 139 257)

16. «Оренбург» — 173 825 (44 826, 128 999).

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