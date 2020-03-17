Итальянские клубы не хотят платить зарплаты футболистам во время остановки сезона

Клубы итальянских Серии A и Серии B хотят сократить убытки от приостановки сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заморозив зарплаты игроков, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Профсоюз футболистов Италии выступает против этой идеи и хочет, чтобы игроки получали выплаты в полном объёме в течение всей паузы.

Пока неизвестно, когда в Италии возобновят проведение матчей. Ранее президент профсоюза футболистов Дамиано Томмази выразил мнение, что пауза продлится как минимум до мая.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020.