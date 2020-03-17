Бывший игрок «Ювентуса» Алейников: правительство Италии породило в стране панику

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Сергей Алейников поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в Италии.



«Восприятие ситуации зависит от человека. Одни паникуют, другим всё по барабану. Мне кажется, виновато правительство, которое своими запоздалыми и судорожными действиями породило в стране панику — итальянцы же народ эмоциональный, впечатлительный. Вот и получилось, что самые большие паникёры итальянцы и самые большие проблемы — у них.



Мы с женой спокойны. От Милана, где основной очаг распространения коронавируса, наш Лечче находится в тысяче километров. Как и большинство, добросовестно выполняем инструкции медиков: ходим в масках, максимально ограничиваем контакты с людьми, сидим дома. От чего приходится отказываться? В общем-то, ни от чего. Живём отдельно, в гости ходим редко. Интернет работает, телевидение тоже, русскоязычные каналы действуют, можно старое-доброе советское кино посмотреть.



Да, становится сложновато. На улице весна, уже плюс 20 — в бетонных домах народу неуютно. У нас ввели что-то типа комендантского часа: после 21:00 на улице можно появляться только по уважительной причине, которую обязан мотивировать, заранее заполнив определённый бланк. Это на случай, если остановит полиция. В кафе, магазины впускают группами, чтобы избежать скопления людей. В очереди стоять надо как минимум метр друг от друга. Из последних ограничений — в машине должно находиться не больше одного пассажира, иначе — штраф.



Все спортивные мероприятия в Италии отменены до 3 апреля. Соответственно и тренировать некого. Так что я в отпуске с нефиксированной датой. Безусловно, для итальянцев остаться без футбола — это катастрофа. Особенно горюют футбольные боссы, когда подсчитывают убытки. Но здоровье людей дороже», — приводит слова Алейникова «Прессбол».

Алейников выступал за «Ювентус» с 1989 по 1990 год.