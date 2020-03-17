Бывший хавбек ЦСКА Хонда забил 100-й гол в клубной карьере

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда забил свой 100-й гол в клубной карьере.
Юбилейным для японца стал гол в матче Лиги Кариока в штате Рио-де-Жанейро с «Бангу» (1:1).
Больше всего голов в своей карьере японец забил в составе московского ЦСКА (28). 26 забитыми мячами хавбек отметился, когда выступал за голландский клуб «ВВВ-Венло». Остальные голы распределились следующим образом: «Нагоя Грампус» (13), «Пачука» (13), «Милан» (11), «Мельбурн Виктори» (8) и «Ботафого» (1). Кроме того на счету футболиста 80 результативных передач. За сборную Японии он сыграл 98 матчей и забил 37 голов.
Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента в январе 2020 года. 33-летний хавбек подписал с бразильским клубом контракт до 31 декабря 2020 года.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 17 марта 2020
-
14:16
-
14:07
-
13:46
-
13:41
-
13:28
-
13:22
-
12:49
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:26
-
12:19
-
12:10
-
11:51
-
11:41
-
11:37
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:48
-
10:42
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
09:52
-
09:36
-
09:31
-
09:24
-
09:14
-
08:43
-
08:40
-
08:30
-
07:42