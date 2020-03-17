Бывший хавбек ЦСКА Хонда забил 100-й гол в клубной карьере

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда забил свой 100-й гол в клубной карьере.

Юбилейным для японца стал гол в матче Лиги Кариока в штате Рио-де-Жанейро с «Бангу» (1:1).

Больше всего голов в своей карьере японец забил в составе московского ЦСКА (28). 26 забитыми мячами хавбек отметился, когда выступал за голландский клуб «ВВВ-Венло». Остальные голы распределились следующим образом: «Нагоя Грампус» (13), «Пачука» (13), «Милан» (11), «Мельбурн Виктори» (8) и «Ботафого» (1). Кроме того на счету футболиста 80 результативных передач. За сборную Японии он сыграл 98 матчей и забил 37 голов.

Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента в январе 2020 года. 33-летний хавбек подписал с бразильским клубом контракт до 31 декабря 2020 года.

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