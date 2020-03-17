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РФС официально объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России

РФС официально объявил о приостановке всех футболь
РФС официально объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России
Футбол / РПЛ 0

В Москве состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было принято следующее решение:

«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Ранее сообщалось, что клубы Российской Премьер-Лиги приняли решение приостановить проведение сезона как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

На текущий момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Семак: конечно, хотелось бы доиграть чемпионат
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