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Сборная России отреагировала на перенос Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса

Сборная России отреагировала на перенос Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса
Футбол / Евро-2020 0

Пресс-служба сборной России прокомментировала решение УЕФА о переносе чемпионата Европы—2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса в Европе.

«Евро-2020 перенесён на лето 2021 года. Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернётся», — сообщается в официальном «твиттере» российской национальной команды.

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах, одним из которых является Санкт-Петербург.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Напомним, на групповом этапе Евро сборная России сыграет с национальными командами Дании, Финляндии и Бельгии. Россияне должны стартовать на турнире матчем с Бельгией.

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