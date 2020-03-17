Как болеют в дерби: кабан с головой коня, интернет-бойцы и плагиаторы. Фото перформансов

Сегодня, 17 марта, в Москве состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было принято следующее решение:

«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

На текущий момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек.

Пока чемпионат России по футболу стоит на паузе, предлагаем вспомнить самые яркие перформансы болельщиков «Спартака» и ЦСКА на дерби начиная с 2007 года.