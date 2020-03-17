Безуглов рассказал о самочувствии Смолова, Черышева и Головина

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о самочувствии нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Монако» Александра Головина на фоне пандемии коронавируса.



«Сегодня утром, 17 марта, созванивался со всеми нашими ребятами, которые играют за рубежом. Все трое здоровы, самочувствие хорошее. Сидят на карантине, который введён в Испании и Франции. Что касается и остальных «сборников», которые выступают в Российской Премьер-Лиге, то у всех, слава богу, всё хорошо. Ребята тренируются в своих клубах», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек. Ранее чемпионаты Испании и Франции, а также другие ведущие турниры были приостановлены из-за коронавируса.