Дешам: единственный матч, который мы должны выиграть, — это матч с коронавирусом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал перенос чемпионата Европы — 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
«Перенос турнира — мудрое решение. Сейчас приоритет — здоровье людей. Давайте не забывать о тех, кто сейчас болеет, и о тех, кто, к сожалению, может заразиться в ближайшее время. Сейчас крайне важно ответственно подойти к решению этой проблемы. Единственный матч, который мы должны выиграть, — это матч с коронавирусом. Мы должны проявить солидарность и дисциплинированность. Этот матч касается каждого, а не только медицинских работников», — приводит слова Дешама L'Equipe.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.
- 17 марта 2020
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