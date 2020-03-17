Дешам: единственный матч, который мы должны выиграть, — это матч с коронавирусом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал перенос чемпионата Европы — 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.



«Перенос турнира — мудрое решение. Сейчас приоритет — здоровье людей. Давайте не забывать о тех, кто сейчас болеет, и о тех, кто, к сожалению, может заразиться в ближайшее время. Сейчас крайне важно ответственно подойти к решению этой проблемы. Единственный матч, который мы должны выиграть, — это матч с коронавирусом. Мы должны проявить солидарность и дисциплинированность. Этот матч касается каждого, а не только медицинских работников», — приводит слова Дешама L'Equipe.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

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