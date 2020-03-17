Лёв: решение о переносе Евро-2020 абсолютно верное и безальтернативное

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал перенос чемпионата Европы — 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.



«Мы все должны заботиться о здоровье и жизни людей. Конечно, это относится и к футболу. Именно поэтому решение о переносе чемпионата Европы абсолютно верное и безальтернативное», — приводит слова Лёва пресс-служба сборной Германии в «Твиттере».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек. Из-за эпидемии коронавируса приостановлены чемпионат Германии и другие ведущие турниры.

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах, один из которых — Санкт-Петербург. Согласно новой информации, турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.