Оби Микел покинул «Трабзонспор», проведя в клубе меньше года

«Трабзонспор» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Джона Оби Микела.
Контракт между 32-летним футболистом и турецким клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Таким образом, нигериец приобрёл статус свободного агента и отныне может бесплатно перейти в любую команду.
Оби Микел перешёл в «Трабзонспор» в начале июля прошлого года. Ранее он полгода выступал за «Мидлсбро», к которому присоединился после ухода из китайского клуба «Тяньцзинь Тэда». В азиатской команде хавбек играл с 2017 года, а на протяжении предыдущих 11 лет защищал цвета «Челси», с которым завоевал 11 трофеев. С 2005 года Джон вызывается в сборную Нигерии.
В нынешнем сезоне Оби Микел принял участие в 19 матчах чемпионата Турции, в которых получил 6 жёлтых карточек.
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