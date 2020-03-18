Лэмпард рассказал о состоянии Хадсона-Одои, ранее заразившегося коронавирусом
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии нападающего лондонской команды Каллума Хадсона-Одои, который ранее заразился коронавирусом.
«Я рад сообщить, что Каллум добился внушительного прогресса и практически пришёл в норму. Это, очевидно, та новость, которую мы все хотели услышать. Конечно, я осознаю, что не каждый может вылечиться от этой болезни, поэтому я призываю всё спортивное сообщество продолжать действовать ответственно и заботиться о здоровье других людей», — приводит слова Лэмпарда Daily Star.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.
Форвард «Челси» Хадсон-Одои сообщил, что излечился от заражения коронавирусом
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