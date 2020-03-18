Фабрегас спародировал сцену из фильма с Эдди Мёрфи

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выложил в «Твиттере» видео, на котором показал, как проводит время в период карантина.

Фабрегас вышел на балкон, поприветствовал соседей в стиле героя Эдди Мёрфи в фильме «Поездка в Америку» 1998 года, а в ответ был «послан». В видео игрок вставил озвучку из этого фильма. «Четвёртый день изоляции. Люди становятся напряжёнными», — написал Фабрегас.

Чемпионат Франции, как и все крупные мировые спортивные соревнования, был остановлен из-за пандемии коронавируса. Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 160 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тысяч смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.