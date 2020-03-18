Дриусси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой. Вызов брошен партнёрам по «Зениту»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси принял участие в челлендже «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.



Видео аргентинец опубликовал в своём «инстаграме». На нём он чеканит рулон туалетной бумаги. Вызов форвард бросил партнёрам по «Зениту» – защитникам Эмануэлю Маммане и Йордану Осорио и полузащитнику Эмилиано Ригони.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее участие в челлендже приняли защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и ряд других футболистов.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.