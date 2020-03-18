Лахиялов — о коронавирусе: человечеству надо задуматься, что мы странники на этой земле

Президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов, в бытность игроком выступавший за «Анжи», прокомментировал приостановку футбольных соревнований в России до 10 апреля.
«Я думаю, было принято здравое решение, только запоздалое. И мне непонятно, почему Министерство образования не закрывает все учебные заведения, почему школы и вузы закрываются только выборочно. У нас что, коронавирус только на стадионах бывает? Я этого не понимаю.
Мне кажется, в России ещё не до конца осознали масштаб проблемы. Мы видим ролики из Европы и Америки, где пустые прилавки. Коронавирус показал, насколько мы ничтожны в этом мире. Наверное, человечеству надо задуматься, что все мы странники на этой земле, и соответствующим образом относиться к подобным вещам.
Насколько я понимаю, решение об остановке турниров до 10 апреля промежуточное и пауза не ограничится этой датой. Было бы хорошо, если бы клубам сразу объяснили варианты развития событий. Потому как команды находятся в неведении, что будет дальше. Мы в «Легионе Динамо», скорее всего, дадим ребятам отдых, а что делать потом, мы ещё не приняли решения, будем ждать новой информации», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.ру».
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