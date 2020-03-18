Дзюба посоветовал посмотреть фильм «Заражение» об эпидемии смертельного вируса

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» посоветовал подписчикам посмотреть фильм «Заражение» 2011 года.

«Очень актуально! Советую посмотреть всем!» — написал Дзюба в «сториз».

«Заражение» (Contagion) — фильм-катастрофа режиссёра Стивена Содерберга с участием Мэтта Деймона, Джуда Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Лоуренса Фишборна, Марион Котийяр. По сюжету картины, Всемирная организация здравоохранения совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса неизвестного происхождения.

По данным компании Warner Brothers, «Заражение» поднялся с 270-й на вторую строчку в рейтинге популярности, уступая место лишь фильмам о Гарри Поттере. Повышенный интерес к фильму «Заражение», который был снят в 2011 году, связан с эпидемией вируса COVID-19.