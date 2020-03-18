«Спартак» приостановил работу команды

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о приостановлении работы команды в связи с паузой в Российской Премьер-Лиге, объявленной из-за пандемии коронавируса.
«Спартак» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта. Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе», — говорится в сообщении красно-белых.
Напомним, из-за пандемии коронавируса помимо Российской Премьер-Лиги были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Вчера, 17 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы—2020 на лето 2021 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.
- 18 марта 2020
-
16:17
-
16:12
-
16:09
-
16:03
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:27
-
15:07
-
15:05
-
15:03
-
14:53
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:08
-
13:39
-
13:34
-
13:11
-
12:48
-
12:47
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
11:48
-
11:44
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:53
-
10:45
-
10:23