«Спартак» приостановил работу команды

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о приостановлении работы команды в связи с паузой в Российской Премьер-Лиге, объявленной из-за пандемии коронавируса.



«Спартак» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта. Игроки команды переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе», — говорится в сообщении красно-белых.



Напомним, из-за пандемии коронавируса помимо Российской Премьер-Лиги были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Вчера, 17 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы—2020 на лето 2021 года.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.

Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом. Болезнь продолжает захватывать мир. LIVE! Коронавирус победил футбол.