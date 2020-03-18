Форвард «Зенита» Шамкин ответил на сравнения с Аршавиным

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о переходе на позицию полузащитника, а также ответил на сравнения с бывшим форвардом сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.



«Мне не тяжело было перестроиться на другую позицию, ведь это всё равно центр поля – что центрфорвард, что «под нападающим», что хав. Наоборот, считаю, лучше играть центрхавом, поскольку я могу быть много с мячом и стараюсь выигрывать верховую борьбу за счёт своих физических качеств.



Меня называют «новым Аршавиным»? Очень приятно, что болельщики сравнивают меня в таком возрасте с легендой. Спасибо им за веру. Мне ещё очень далеко до Андрея Сергеевича. Пока нас объединяет только то, что мы выросли в одной футбольной школе», — сказал Шамкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

«Отец привёл на вираж в 4 года». Интервью с ярчайшим талантом «Зенита» со времён Аршавина 17-летний дебютант РПЛ Даниил Шамкин.