Евсеев: не вижу смысла в тренировках во время паузы в РПЛ

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал уход команды в отпуск до 2 апреля из-за приостановки Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня приняли решение предоставить команде отдых до 2 апреля. Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея чёткого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции, как поддержать её в паузе, даны строгие», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, команда получит отпуск. Уфимцы вернутся к работе 2 апреля. РПЛ приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.