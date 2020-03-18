Широков: в 2016-м «Борнмут» выбирал между мной и Итурбе

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков рассказал, что его хотел купить клуб английской Премьер-лиги.
«Хотел ли я играть за границей? Предложение было одно в конце 2015 — начале 2016 года, «Борнмут». Они выбирали между мной и футболистом «Ромы», которого в итоге купили за 15 миллионов. Но он у них не заиграл. Это было единственным предложением, о котором я знал. Естественно, я хотел бы поиграть за границей, деньги были не важны. К сожалению, тогда не срослось», — сказал Широков на встрече со студентами РГСУ.
Зимой 2016 года «Борнмут» арендовал полузащитника «Ромы» Хуана Итурбе за € 1,2 млн. Рыночная стоимость парагвайца на тот момент составляла € 15 млн.
Широков выступал в составе сборной России в 2008-2016 годах. На клубном уровне полузащитник играл за ЦСКА, «Химки», «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Краснодар».
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