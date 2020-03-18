«Братство». Миранчуки поздравили Тарасова с днём рождения

Полузащитники московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки поздравили с днём рождения бывшего одноклубника, хавбека казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова.

Братья сфотографировались с Тарасовым, при этом травмированный футболист был на костылях. «С днём рождения! Братство», — написал Антон Миранчук на фото, опубликованном в «сториз» на его странице в «Инстаграме».

Сегодня, 18 марта, Дмитрию Тарасову исполняется 33 года. 18 февраля он стал полузащитником казанского «Рубина». Хавбек подписал с клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. Спустя три дня после подписания контракта Тарасов сломал ногу прямо во время тренировки и для проведения операции был вынужден срочно вылететь в Италию. Сейчас Тарасов находится в России.