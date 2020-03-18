«Ротору» закрыли трибуну. Фанаты скандировали ругательства в половине матчей сезона
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании в отношении волгоградского «Ротора» в связи с поведением болельщиков команды.
«В 13 матчах из 27 болельщики «Ротора» скандировали нецензурные и оскорбительные выражения. Было принято решение, исходя из прошлого тура, закрыть условно фанатский сектор на ближайший домашний матч «Ротора». Испытательный срок рассчитан до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
«Ротор», набрав 56 очков в 27 турах, занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, опережая ближайших преследователей – «Химки» и «Чертаново» – на 2 очка. В настоящее время соревнования приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
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