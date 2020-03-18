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Сёмин: каникулы у игроков «Локо» будут, когда чемпионат закончим и коронавирус победим

Сёмин: каникулы у игроков «Локо» будут, когда чемпионат закончим и коронавирус победим
Футбол 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как команда будет тренироваться в условиях эпидемии коронавируса.

«Решили работать в щадящем режиме на базе. Ограничим команду от лишних контактов, никакой прессы. Почему не каникулы? Каникулы будут, когда чемпионат закончим и коронавирус победим», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что многие клубы Российской Премьер-Лиги приостановили тренировки из-за коронавируса. Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля.

После 22 туров лидером чемпионата России является «Зенит», который набрал 50 очков. В первую тройку входят «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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