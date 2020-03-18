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«Оренбург» приостановил тренировки из-за коронавируса

«Оренбург» приостановил тренировки из-за коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила, что из-за угрозы распространения коронавируса клуб приостановил тренировки до 23 марта.

«В связи с приостановкой розыгрыша Российской Премьер-Лиги ФК «Оренбург» сделает паузу в тренировочном процессе до 23 марта. Тренировки возобновятся в следующий понедельник. Желаем всем здоровья!» — сообщается в официальном «твиттере» оренбургского клуба.

«Оренбург», набрав в 22 матчах 23 очка, находится в зоне вылета и занимает 13-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Лидером турнира является «Зенит» (50). В следующем туре «Оренбург» на выезде встретится с московским «Локомотивом». Дата матча на данный момент не определена, так как первенство РПЛ остановлено до 10 апреля.

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