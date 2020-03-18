«Амьен» — первый клуб Лиги 1, который сократил зарплату игрокам и сотрудникам

Французский «Амьен» на 16% сократил зарплаты футболистам и персоналу, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, клуб использовал закон о частичной занятости, что позволило ему уменьшить зарплату. Данное решение руководство клуба приняло в связи с отсутствием доходов в ближайшие недели, так как национальный чемпионат остановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Амьен» стал первым клубом Лиги 1, который пошёл на такой шаг. Ранее подобные меры ввели несколько французских регбийных клубов.

«Амьен», набрав в 28 матчах 23 очка, занимает 19-е место в Лиге 1.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.