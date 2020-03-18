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Слуцкий обратился к болельщикам «Рубина» в связи с пандемией коронавируса

Слуцкий обратился к болельщикам «Рубина» в связи с пандемией коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам казанского клуба в связи с пандемией коронавируса.

«Дорогие болельщики «Рубина», мы, игроки и тренеры клуба, просим вас отнестись с пониманием к тем запретам посещения мероприятий, которые были введены. Берегите себя, не оставайтесь равнодушными к своему здоровью и здоровью своих близких. Ведь здоровье — это самое ценное, что есть у каждого из нас», — сказал Слуцкий.

Права на видео принадлежат «Рубину». Видео можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. В России на 18 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.

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