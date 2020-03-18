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Невеста Роналду нарушила карантин. Её обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану

Невеста Роналду нарушила карантин. Её обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану
Футбол / Италия 0

Джорджина Родригес, невеста португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, была замечена в магазине одежды торгового центра города Фуншал на острове Мадейра, хотя она должна была находиться в карантине из-за коронавируса, сообщает El Desmarque.

В связи с этим девушка подверглась критике со стороны болельщиков, которые обвинили её в халатном отношении к здоровью португальца. Ранее власти Португалии порекомендовали жителями оставаться дома и ходить в магазины только для приобретения самых необходимых вещей. Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, но Джорджина оказалась в магазине вместе с охраной.

Напомним, ранее стало известно о заболевании, вызванном коронавирусом, двух игроков «Ювентуса» — защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

На Мадейре, где Роналду отбывает карантин, произошло землетрясение
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