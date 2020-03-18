Врач «Локомотива»: порекомендовали игрокам жить в режиме квартира — база — квартира

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о предпринятых мерах в связи с эпидемией коронавируса.
«Провели все необходимые разговоры с ребятами. Рекомендовали им максимально ограничить контакты с любыми другими людьми, меньше общаться. Есть рекомендация жить в режиме квартира — база — квартира. Всех просим не пользоваться общественным транспортом. Проводим дезинфекцию рук, всем раздали серьёзные маски, которые в себя включают фильтр. Они защищают гораздо сильнее, чем обычные. На базе в них не ходим, потому что смысла нет. Но за пределами базы рекомендовано ходить в них. Каждый день проверяем температуру, спрашиваем, есть ли какие-то жалобы.
Лучшее средство сейчас — максимальная самоизоляция. Когда прилетали в Ростов, в аэропорту все ходили в масках, сразу после прилёта все помыли руки. Есть игроки, которые переживают больше остальных. Но все переживают не за себя, а за близких. Все читают Интернет, в котором говорится, что люди нашего возраста переносят вирус безболезненно, как ОРВИ. Основная проблема — люди в возрасте, все думают о родителях. Ребята подходят, спрашивают, пытаются ограничить своих родственников в передвижении», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 марта 2020
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