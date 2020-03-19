Клубы европейских топ-лиг потеряют около € 4 млрд из-за коронавируса

Консалтинговая компания KPMG произвела подсчёт финансовых потерь клубов пяти сильнейших лиг Европы из-за пандемии коронавируса.
Так, общий доход, которого лишились чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, составляет от € 3,45 млрд до € 4 млрд, сообщает Yahoo! News. Наибольшие потери понесет АПЛ — до € 1,35 млрд, из них € 800 млн — упущенные доходы от телетрансляций. Испанская Ла Лига может потерять € 600 млн из-за отмены трансляции, Серия А – € 450 млн, Бундеслига — € 400 миллионов, Лига 1 – € 200 млн.
Оценка давалась до решения УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Если сезон-2019/2020 получится доиграть до 30 июня, потери могут быть не настолько критичными. Чемпионаты Италии и Испании, возможно, будут доигрывать даже в июле.
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