Судебное заседание по иску «Локомотива» к Геркусу отложено из-за коронавируса

Предварительное заседание по иску «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу не состоится в назначенную дату, согласно информации на сайте Московского арбитражного суда.
«В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции судебные заседания, назначенные в период с 19 марта по 10 апреля включительно, проводиться не будут, за исключением судебных заседаний по делам, срок рассмотрения которых составляет 10 дней. О новой дате и времени судебных заседаний лица, участвующие в деле, будут извещены дополнительно», — говорится в заявлении.
Предварительное заседание по иску «Локомотива» к Геркусу должно было пройти 24 марта и начаться в 11:45 мск. Напомним, «железнодорожники» хотят взыскать с функционера убытки в размере 144,7 млн рублей.
- 19 марта 2020
-
13:36
-
13:35
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:44
-
12:38
-
12:17
-
12:14
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
10:53
-
10:53
-
10:41
-
10:28
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
07:33
-
06:54
-
06:47
-
06:06
-
05:50
-
05:28
-
04:57
-
04:46
-
03:50
-
03:25
-
03:09