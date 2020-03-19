Судебное заседание по иску «Локомотива» к Геркусу отложено из-за коронавируса

Предварительное заседание по иску «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу не состоится в назначенную дату, согласно информации на сайте Московского арбитражного суда.



«В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции судебные заседания, назначенные в период с 19 марта по 10 апреля включительно, проводиться не будут, за исключением судебных заседаний по делам, срок рассмотрения которых составляет 10 дней. О новой дате и времени судебных заседаний лица, участвующие в деле, будут извещены дополнительно», — говорится в заявлении.



Предварительное заседание по иску «Локомотива» к Геркусу должно было пройти 24 марта и начаться в 11:45 мск. Напомним, «железнодорожники» хотят взыскать с функционера убытки в размере 144,7 млн рублей.

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