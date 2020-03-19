«Нормально слетала в Россию». Жена Луиса Адриано показала пустые полки в магазинах

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, в своём «инстаграме» показала видео, снятое в России во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.



Сначала девушка выложила ролик из автомобиля, сопроводив его подписью: «Нормально слетала в Россию», а затем показала пустые полки в магазине, добавив подпись «Не надо так» и смеющийся эмодзи.

Видео доступно на «Чемпионате».

Адриано известен в России по выступлению за московский «Спартак» в период с 2017 по 2019 год. На россиянке Дорожко футболист женился в ноябре прошлого года. В настоящее время пара проживает в Бразилии, где Луис защищает цвета «Палмейраса».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.