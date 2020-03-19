Форвард «Урала»: в Екатеринбурге спокойно, но бабушки в магазинах скупают крупы и масло

Нападающий екатеринбургского «Урала» Андрей Панюков рассказал, как обстоит ситуация в городе во время эпидемии коронавируса.

«Ситуацию раздули? Не знаю, раздули или нет, но люди умирают, поэтому мы судим, только исходя из того, что видим и читаем в СМИ. А насколько это всё серьёзно, простые люди, мне кажется, не знают, только паникуют.



Лично я с дефицитом в магазинах не сталкивался, но наблюдал, как бабушки в магазинах скупают все крупы и масло. В Екатеринбурге относительно спокойно, с голоду пока не пухнем, на прилавках всё есть», – приводит слова Панюкова Sport24.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.

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