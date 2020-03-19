Форвард «Урала»: в Екатеринбурге спокойно, но бабушки в магазинах скупают крупы и масло

Нападающий екатеринбургского «Урала» Андрей Панюков рассказал, как обстоит ситуация в городе во время эпидемии коронавируса.
«Ситуацию раздули? Не знаю, раздули или нет, но люди умирают, поэтому мы судим, только исходя из того, что видим и читаем в СМИ. А насколько это всё серьёзно, простые люди, мне кажется, не знают, только паникуют.
Лично я с дефицитом в магазинах не сталкивался, но наблюдал, как бабушки в магазинах скупают все крупы и масло. В Екатеринбурге относительно спокойно, с голоду пока не пухнем, на прилавках всё есть», – приводит слова Панюкова Sport24.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
- 19 марта 2020
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
16:02
-
15:50
-
15:33
-
15:32
-
15:19
-
15:03
-
14:55
-
14:33
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:35
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:44
-
12:38
-
12:17
-
12:14
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
10:53
-
10:53