Кокорин в детстве, костюм ДПС, годы в «Динамо», тюрьма и дружба с Мамаевым. Фото карьеры

Сегодня, 19 марта, нападающему «Сочи» Александру Кокорину исполняется 29 лет.



Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Форвард дебютировал за свою новую команду в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2), в котором отметился голом.



Александр является футболистом «Зенита» с 2015 года, а ранее выступал за «Динамо».



Ранее, 17 сентября 2018 года, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу после тюремного срока за две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.



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