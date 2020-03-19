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Кокорин в детстве, костюм ДПС, годы в «Динамо», тюрьма и дружба с Мамаевым. Фото карьеры

Александру Кокорину исполнилось 29 лет
Кокорин в детстве, костюм ДПС, годы в «Динамо», тюрьма и дружба с Мамаевым. Фото карьеры
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 19 марта, нападающему «Сочи» Александру Кокорину исполняется 29 лет.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Форвард дебютировал за свою новую команду в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2), в котором отметился голом.

Александр является футболистом «Зенита» с 2015 года, а ранее выступал за «Динамо».

Ранее, 17 сентября 2018 года, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу после тюремного срока за две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

Лучшие кадры карьеры Кокорина – в нашей фотоподборке.

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